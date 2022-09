Harry Styles-vehikel Don't Worry Darling als pulp nog net te pruimen

Alice (Florence Pugh van Little Women en Black Widow ) en Jack (popicoon Harry Styles, als acteur nog te vlak om serieus te nemen) leven in de schijn van perfectie. Victory, zo heet de praktisch van de buitenwereld afgesloten Amerikaanse woongemeenschap. Hier zijn de dames niet alleen per definitie huisvrouw, ze mogen hun echtgenotes niet eens vragen wat voor werk ze doen. Hier klopt iets niet. De kijker krijgt uiteindelijk (min of meer) te weten aan welk geheimzinnig project de mannen deelnemen, maar het is veel interessanter dat Alice en de andere Victory-vrouwen zich bij de dubieuze rolverdeling lijken neer te leggen.

Wanneer er scheurtjes ontstaan in hun idyllische leventje, gaat Alice toch eens op onderzoek uit. Waarom bekommert niemand zich om een vliegtuigcrash en wie is toch die enge, sekte-achtige leider van de leefeenheid (Frank, aalglad gespeeld door Chris Pine)? Hoe meer we samen met haar te weten komen, hoe bespottelijker en hysterischer de film. De prikkelende premisse - het stiekem terugverlangen naar vergane normen en waarden - wordt verpest door een twist die te uitleggerig wordt opgediend, te voorspelbaar is én leentjebuur speelt bij talloze andere films. Zonder al te veel weg te geven: hooguit voor wie The Truman Show, The Matrix, The Steford Wives en The Village niet gezien heeft, is Don't Worry Darling nog net te pruimen pulp.