Harry Styles pauzeert concert zodat zwangere vrouw tijd heeft om te plassen

Droomavond voor Harry Sty­les-fan Mila (10): zanger laat jonge fan liedje inzetten tijdens concert

Neneh uit Hellevoetsluis is al bij veel concerten van Harry Styles geweest, maar dit had ze nog niet eerder meegemaakt. Haar dochter Mila (10) — eveneens grote fan van de Britse zanger — mocht het liedje As it was inzetten. ‘Come on Harry, we wanna say goodnight to you’, zong het meisje enthousiast in de microfoon.