Harry Styles komt in mei naar Ziggo Dome

Styles trapt in april zijn Love On Tour af in het Verenigd Koninkrijk met een optreden in Birmingham. Daarna reist hij langs verschillende steden in Europa en de Verenigde Staten om in oktober af te sluiten in Mexico. Later zullen er ook nog concerten worden toegevoegd in Zuid-Amerika, Azië en Australië.



Alle shows staan in het teken van zijn nieuwe album Fine Line dat op 13 december verschijnt. Het is zijn tweede soloplaat, de eerste bracht hij uit in 2017. Kaarten voor het concert in Amsterdam zijn vanaf 22 november te koop.