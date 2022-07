Harry Styles in de Ziggo Dome: wat weet jij van de zanger?

Na Mathilde is ook haar Urker tweeling­zus Gerda in verwach­ting: ‘Lang gewacht’

Tweelingzussen Gerda en Mathilde Keuter (25) uit het programma URK! zijn allebei in verwachting. Mathilde liet eerder dit jaar weten zwanger te zijn en Gerda heeft deze week bekendgemaakt ook een kindje te verwachten. Haar man Klaas Romkes zegt vragen over een mogelijke zwangerschap vervelend te hebben gevonden. ,,We hebben het lang geprobeerd.”

