Harry Sacksioni werd 40 jaar lang gestalkt: ‘Ineens sloegen de stoppen door’

Ook Britse media besteden aandacht aan brief van Amalia

11 juni Ook Britse media besteden vrijdag aandacht aan de brief van prinses Amalia. Zij maakte vandaag bekend dat zij de ongeveer 1,5 miljoen euro die ze per jaar vanaf haar 18e verjaardag zou krijgen, gaat terugstorten tot het einde van haar studie. Ze wil geen onkostenvergoeding omdat ‘ik in mijn functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoef te maken’.