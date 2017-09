Harry Mens (70) wil Eerste Kamer in voor FvD

Makelaar en televisiepresentator Harry Mens wil graag de Eerste Kamer in voor het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. De 70-jarige Mens heeft een bericht daarover in De Telegraaf bevestigd.

Mens noemt Baudet in het interview in de krant 'mijn tweede liefde na Pim Fortuyn. Ik ben beschikbaar als hij in de Eerste Kamer kandidaten nodig heeft. Dan word ik senator.'

De ondernemer vindt wel dat Baudet zijn toon wat moet matigen. ,,Hij heeft het niet zo met de EU, maar we moeten niet helemáál van Europa af. Dat is het enige meningsverschil dat ik met hem heb. Maar voor de rest, ik denk dat Thierry in no time op twintig zetels staat."

Ook Baudet zelf heeft flinke ambities, laat de voorman van FvD in hetzelfde artikel weten. ,,Er gaat een hele hoop veranderen als ik premier word." Het Forum voor Democratie heeft momenteel in de Tweede Kamer twee zetels. De eerstvolgende verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn in mei 2019.

Mens was persoonlijk bevriend met Fortuyn, die hij vele malen ontving in zijn programma Business Class. Hij trad ook op als belangrijk financier van de LPF. De presentator kwam twee jaar geleden in het nieuws doordat hij naast zijn wettige echtgenote een tweede (Marokkaanse) vrouw heeft, met wie hij ook dochters heeft. Mens heeft uit drie relaties vijf dochters. Dochter Suze treedt regelmatig op als presentatrice in haar vaders show.