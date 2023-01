Harry heeft genoeg materiaal voor vervolg op Reserve

Prins Harry heeft nog genoeg materiaal voor een vervolg op zijn boek Reserve , maar of mensen dat te lezen krijgen, is nog maar de vraag. In een interview met The Telegraph vertelt de prins en kersverse auteur dat koning Charles en prins William hem dat ‘nooit zouden vergeven’.

In het interview zegt de prins dat zijn boek Spare, dat afgelopen dinsdag uitkwam, in eerste instantie twee keer zo lang was. Een groot deel van die extra pagina’s ging over vervelende interacties met zijn vader en broer.

,,De eerste versie was anders. Het was achthonderd pagina’s en nu zijn het er vierhonderd. Het hadden twee boeken kunnen zijn”, zegt de prins. ,,Het was moeilijk om dingen te schrappen.”

De jongste zoon van koning Charles doet in zijn boek onder meer uit de doeken hoe hij ooit op een veldje naast een Britse pub zijn maagdelijkheid verloor en hoe hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 leden van de taliban doodde. Verder vertelt Harry onder meer over zijn relatie met zijn broer, prins William, en gaat hij in op de dood van zijn moeder, prinses Diana.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: