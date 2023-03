Harry en Meghan laten Lilibet dopen in LA en dochter krijgt titel prinses

John Taylor, de aartsbisschop van Los Angeles, heeft het meisje gedoopt. Het Britse koningshuis spreekt in de mededeling over prinses Lilibet Diana, dat is de eerste keer dat het meisje publiekelijk prinses wordt genoemd. Deze titel kwam haar toe toen haar grootvader Charles de troon besteeg.

Sinds de dood van koningin Elizabeth vorig jaar zijn Lilibet en haar oudere broer Archie technisch gezien prins en prinses. Dat komt door een beslissing van koning George. Hij bepaalde in 1917 dat alle kleinkinderen van een monarch automatisch die titel krijgen.

Koninklijke titels

Sinds de dood van Elizabeth en het moment dat Harry’s vader Charles koning is, hebben Harry en Meghan zich nog niet uitgelaten over de titels van hun kinderen. Toen Archie in 2019 werd geboren, zeiden de prins en zijn vrouw wel dat ze hun kind geen koninklijke titels wilden meegeven. Het jaar na de geboorte van Archie deden Harry en Meghan een stap terug in het koningshuis. Zij verloren daardoor de aanspreektitel zijne/hare koninklijke hoogheid. Prinses Lilibet kwam in juni 2021 ter wereld.

Bij de doopceremonie waren volgens ingewijden zo’n twintig tot dertig mensen aanwezig, onder wie Meghans moeder Doria Ragland en acteur en goede vriend Tyler Perry. Laatstgenoemde is de peetvader van Lilibet en ving Harry en Meghan op nadat ze definitief waren vertrokken uit het Verenigd Koninkrijk.

De hertog en hertogin van Sussex hebben langer met de doop gewacht dan bij hun zoon Archie. Hij werd twee maanden na zijn geboorte in 2019 gedoopt in de privékapel van Windsor Castle.

Volledig scherm De kerstkaart van het gezin zag er eind 2021 zo uit: Harry, Meghan, zoon Archie en Lilibet. © Alexi Lubomirski

