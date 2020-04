Harry en Meghan komen met nieuwe stichting Archewell

Ook Ellen DeGeneres keert terug op tv met show vanuit huis

7:26 In navolging van een aantal andere Amerikaanse talkshowpresentatoren heeft Ellen DeGeneres besloten om haar dagelijkse programma ook vanuit haar huis te presenteren. Voor het eerst in drie weken was Ellen weer te zien, al was dat wel in een comfortabele outfit vanaf de bank in plaats van een gelikte studio. DeGeneres streamde haar show via haar kanaal EllenTube.