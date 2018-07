Hans van der Togt: Ik hoef weinig moeite te doen om verlopen man te spelen

In de film - volgens Van der Togt in geen geval een avondvullende bioscoopfilm maar 'een kort exemplaar' - kruipt hij in de huid van een oudere man die net als zijn vrouw (gespeeld door actrice en zangeres Heddy Lester) verslaafd is aan krasloten. Volgens de oud-presentator, die jarenlang worstelde met een drankverslaving, kwam de Middelburgse regisseur De Vries in geen geval om die laatste reden bij hem uit. ,,Welnee! Hij heeft me een paar maanden geleden gewoon erg vriendelijk benaderd en ik heb na enige nadenken ingestemd omdat ik er honderd procent achter sta. Leuke klus! Ik heb er zin in.''