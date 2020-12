Hans van der Togt even terug op het scherm: ‘Ze denken weer even aan me’

Bridget Maasland: ‘André vroeg mij ook ten huwelijk en ik zei ja’

7:49 Bridget Maasland (46) is afgelopen kerst naar eigen zeggen ten huwelijk gevraagd door André Hazes en zei toen ‘ja’. Aangezien hij zich nog geen jaar later heeft verloofd met Monique Westenberg, vindt de presentatrice het niet zo gek dat ze daar vanochtend een snerende opmerking over maakte.