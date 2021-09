Hans over reden scheiding ‘Scheetjes’: ‘Ze heeft me gewoon in de steek gelaten’

Vandaag stond al een afspraak met een advocaat gepland, dus een verzoening zit er alvast niet meer in. ,,Eigenlijk heeft hij mij gewoon weggestuurd”, vertelde Karin aan RTL Boulevard. ,,Het ging nergens om. Hij kwam te laat thuis, ik gaf hem een grote bek en we hebben drie dagen niet met elkaar gesproken.”



Hans liet bij radiostation Paradise FM echter weten dat de vork, wat hem betreft, iets anders in de steel zit. Hij vertelde dat hij begin juni in het ziekenhuis belandde en dat Karin gewoon besloot naar het buitenland te vertrekken voor een vakantie. ,,In maart hadden we die vakantie al geboekt, ze was niet van plan het uit te stellen. Toen heeft ze me hier gewoon in de steek gelaten. Daar was ik niet zo blij mee.”