Hans Kraay gehavend bij VI na botsing in Kuip: Wonder dat ik hier zit

Sauna René Froger door brand verwoest

12 maart De brandweer moest gisteren uitrukken voor een brand in de villa van René Froger (57) in Blaricum. Terwijl de zanger nietsvermoedend met zijn vrienden een stukje aan het fietsen was, vloog in huize Froger de sauna in brand. Vier mensen werden ongedeerd uit het huis gehaald en de brand werd snel geblust.