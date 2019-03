Hans Klok werkt in Vegas toch weer samen met Baywatch-ster Pamela Anderson

Illusionist Hans Klok (50) gaat in de Amerikaanse gokstad Las Vegas toch weer samenwerken met Baywatch-ster Pamela Anderson. De 51-jarige actrice doet de openingsact van zijn show in het enorme hotel en casino Excalibur. Volgens Klok, die 13 april in het vliegtuig stapt, heeft de beroemde blondine hem de afgelopen maanden geholpen met het regelen van de werkvergunningen.

De eerste show van Hans Klok, die een contract voor tien jaar met een film- en televisiestudio MGM Mirage Group heeft getekend, staat gepland voor 3 juni. ,,Ik sta te popelen om weg te gaan, het liefst stapte ik morgen al in het vliegtuig”, zegt Hans vandaag in De Telegraaf. Dat hij niet eerder kon afreizen, kwam doordat er veel geregeld moest worden. ,,Ik ga met een team van zeven mensen en die moeten allemaal een Green Card (werkvergunning, red.) hebben, dat is al een uitdaging op zich. Toen we vorig jaar in Las Vegas waren was het in de zaal daar nog één grote bende.” De verbouwing van het theater was nog een reden voor een later vertrek dat aanvankelijk gepland stond voor februari dit jaar.

De shows, twee per dag en zes dagen per week, zullen worden opgevoerd in het theater aan de wereldberoemde Strip. Eerder, in 2007, mislukte het Amerikaanse avontuur in Las Vegas, toen Klok voor halflege zalen kwam te spelen. Te groot aangepakt, concludeerde hij later. De setting is nu kleiner, maar als de shows een succes worden, zo stelde MGM, kan hij naar grotere zalen. De vorige keer werkte Klok ook al samen met Pamela Anderson. Of zij bij elke show betrokken zal zijn, is onduidelijk.

In tegenstelling tot zijn vorige Vegas-avontuur is deze keer niet Joop van den Ende, maar ondernemer Marcel Boekhoorn de drijvende kracht op de achtergrond. ,,Ach, hij heeft de Hema en Hans Klok, kan het Hollandser?", aldus de illusionist die eerder stelde blij te zijn met zijn job in Vegas. De entertainer was naar eigen zeggen klaar met het continue toeren over de hele wereld..