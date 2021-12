Hans Klok vaker op tv door corona: ‘De rekeningen moeten ook betaald worden’

Je doet mee aan The Big Balance. Heb je getwijfeld toen je werd gevraagd?

,,Eigenlijk niet. Ik vond het heel leuk. Mijn vader, inmiddels al twintig jaar overleden maar toch wel de grote motor achter het Hans Klok-bedrijf, kon als kind koorddansen. Hij was toen 6 of 7 jaar en had veel vriendjes van het circus. En mijn vader sprak daar veel over tegen mij. Dus toen ik werd gevraagd, was het alsof het zo moest zijn. Ik zei ja, niet wetende dat het zó moeilijk was.”



Maar er zijn al veel shows waarin BN’ers een kunstje mogen doen. Wat maakt dit programma dan anders?

,,Ja, goede vraag. Ik vond het eigenlijk gewoon heel leuk om te leren. En vergeet niet, in coronatijd moeten de mensen die normaal in theaters staan, toch wat anders doen. Ik heb ook in veel programma’s gezeten dit jaar, Zomergasten en het gala van de Gouden Televizier-Ring bijvoorbeeld. Mijn rekeningen moeten ook worden betaald.”



Hoe moeilijk is highlinen nou echt?

,,Ik dacht: dat doe ik wel even. Ik kwam goed door de test heen en ben zelf ook heel erg van het circus. Maar echt, ik vond het níet te doen. Ik was zwaar geblesseerd, had zelfs m’n voet in het gips. En je wordt er nerveus van, hoor, als je steeds van een lijn valt. Nee, ik heb me echt zwaar verkeken op hoe heftig het is.”



Hoe heb je je voorbereid?

,,We moeten drie dagen in de week drie uur trainen in Baarn. En daarnaast wordt er ook van je verwacht dat je thuis traint, dus ik heb in een loods een koord gespannen om te oefenen. Ik weet niet of het een programma is dat een lang leven beschoren is, hoor. Het is heel sadistisch, het heeft wat weg van die Koreaanse serie Squid Game. Ik zei vanaf het begin al: ‘Ik hoop dat we dit overleven’, haha.”