Hans Klok eert overleden illusionist en vriend Roy. ‘Je zal erg worden gemist’

‘Vandaag hebben we voor nu vaarwel gezegd tegen een van de beste illusionisten aller tijden, mijn goede vriend, Roy Horn’, deelt Hans. ‘Siegfried en Roy waren toonaangevend op het gebied van magie en entertainment en hebben de weg geplaveid voor veel illusionisten zoals ik. Ze hebben me mijn hele carrière geïnspireerd en zullen dat ook blijven doen terwijl we zijn nalatenschap voortzetten. Roy, je zal erg worden gemist.’



Roy overleed op 75-jarige leeftijd als gevolg van het coronavirus, zo werd vanochtend bekend. Samen met Siegfried had hij jarenlang een zeer succesvolle show in Las Vegas, waarin ze optraden met witte leeuwen en tijgers. In 2003 raakte Roy zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Hij herstelde daar nooit volledig van.