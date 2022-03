Hans Kazan met spoed opgenomen in Spaans ziekenhuis: ‘Al twee weken niet gegeten’

,,Hans voelt zich voelt zich heel erg ziek en slecht”, zegt Wendy aan het ziekenhuisbed van haar man. ,,Hij heeft twee weken min of meer niets gegeten en steeds maar moeten braken. Dat ging dag en nacht door. Vooral de laatste dagen waren heel erg. Daarom zijn we ook naar het ziekenhuis gegaan.”



In het ziekenhuis is Hans met spoed opgenomen. ,,Nu moeten we gewoon de onderzoeken afwachten. Ze gaan een maag- en darmonderzoek doen en maken foto's van zijn borstkas. Dat gaat nu allemaal gebeuren en moeten we afwachten.”



Hans vindt het verschrikkelijk, zegt Wendy. ,,In het begin dacht hij: ik ben een beetje misselijk en het gaat wel weer over. We zouden dit weekend naar Nederland gaan, want we hadden heleboel lezingen en optredens staan. We wilden het nog even aankijken, maar gisteren kon het echt niet langer. “



Shows en lezingen die al maanden in de agenda stonden, moest Wendy afbellen. ,,Dat is heel vervelend. Gelukkig waren de opdrachtgevers heel begripvol. Hans heeft maar één keer in zijn leven wat afgezegd en dat was toen hij een hartinfarct had. Voor de rest heeft hij over 50 jaar dat hij werkt nog nooit een optreden afgezegd. Nu moesten we het hele rijtje afzeggen, dat vond Hans ook heel erg. Maar het is onmogelijk voor hem te werken, want hij kan niet eens een minuut op zijn benen staan.”