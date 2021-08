Hannibal Lecter, Candyman en de top 5 ‘gedenkwaardige griezels’

Candyman, Freddy Krueger, Michael Myers en natuurlijk Hannibal Lecter zijn potentiële kandidaten voor het lijstje. Over die laatste griezel uit The Silence of the Lambs gesproken: zijn vertolker Anthony Hopkins is vanaf nu te zien in The Father waarvoor hij zijn tweede Oscar won. De MovieInsiders leggen uit waarom de film zo’n zeldzaam emotionele dreun uitdeelt en in welk opzicht hij afwijkt van eerder gemaakte drama’s over de ziekte van Alzheimer.