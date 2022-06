Hanna Verboom met film Flee in actie voor vluchtelingen

Ook organiseren de twee partijen op 17 juni, drie dagen voor Wereldvluchtelingendag, een speciale thema-avond in de Hoftuin in Amsterdam. Hier wordt de film Flee ook vertoond. De kaartverkoop voor deze avond is gestart.

Onlangs maakte de UNHCR bekend dat in de wereld meer dan 100 miljoen mensen gedwongen op de vlucht zijn. De organisatie sprak van een “sombere mijlpaal”. De film Flee van de Deense regisseur Jonas Poher Rasmussen vertelt het verhaal van zijn vriend Amin. De homoseksuele man ontvluchtte 35 jaar geleden als tiener het door oorlog geteisterde Afghanistan en kwam terecht in Denemarken. In de film staat Amin op het punt in het huwelijk te treden en besluit hij af te rekenen met al zijn demonen.