Hanna Verboom bevallen van zoontje Samuel

Wanneer Samuel precies ter wereld is gekomen, vertelt Verboom er niet bij. Duidelijk is wel dat ze op een roze wolk zit met de komst van haar zoontje. Verboom maakte vorig jaar december bekend in verwachting te zijn van een tweede spruit. ‘Sari en ik hebben een klein geheimpje...’, schreef ze toen bij een foto van zichzelf en dochter Sara, waarop ze aan haar buik voelde.

Hanna beviel in juni 2019 van Sara, die ze kreeg met haar man Ralf Roex. De twee kennen elkaar sinds 2017, een jaar later vroeg hij haar ten huwelijk in Myanmar. Vlak voor de bevalling trouwden ze in het diepste geheim.