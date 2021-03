Hamid compleet beduusd: kijkers zamelen 16.000 euro in na harde uitspraak Frank Visser

Brigitte Heitzer ook te zien als Diana in musical Diana & Zonen

20:51 Brigitte Heitzer gaat de rol van Diana spelen in de nieuwe Nederlandse musical Diana & Zonen. Dat is vandaag bekendgemaakt in het televisie-programma Tijd voor Max. Brigitte, onder meer succesvol als Eva Perón in de musical Evita, wisselt deze rol af met Marlijn Weerdenburg. Ze gaat twee vaste voorstellingen in de week spelen.