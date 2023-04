Hamer: Nieuw bestuur Mores moet geen banden hebben met cultuursector, ook nieuw logo nodig

Mores, het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en creatieve sector, moet opnieuw worden vormgegeven. Het nieuwe bestuur moet geen banden hebben met de cultuursector en er is een nieuw logo nodig. Dat schrijft Mariëtte Hamer, de Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, in een advies aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media.

De grote toename van het aantal meldingen vraagt volgens Hamer om een nieuwe organisatiestructuur en een verdere professionalisering van Mores. Hamer erkent dat de zorgen uit de sector over belangenverstrengeling ervoor kunnen zorgen dat mensen zich niet meer melden bij Mores als zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Het nieuwe bestuur van Mores zou moeten bestaan uit mensen die deskundig zijn op het gebied van bestuur en organisatie, en verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Hamer vindt verder dat Mores op korte termijn een nieuw logo moet nemen, omdat het huidige te veel overeenkomsten vertoont met dat van de NOS.

Het bestuur van Mores stapte recent op na onthullingen over wangedrag op de werkvloer bij NOS Sport. Sommige werknemers van NOS Sport hadden aangegeven dat zij zich niet durfden te melden bij Mores omdat de inmiddels afgetreden voorzitter Janke Dekker getrouwd is met NOS Sport-coryfee Tom Egbers. Egbers is een van de mensen die door de Volkskrant in het onderzoek naar het wangedrag bij NOS Sport is genoemd.

Hierna vroeg Uslu aan Hamer een advies over hoe Mores op korte termijn als veilig meldpunt voor de gehele sector kan functioneren en hoe dit ook in de toekomst verzekerd kan worden. Hamer geeft in het advies aan dat zij het bijzonder betreurt dat mensen in de afgelopen periode mogelijk geen melding hebben durven te maken. ‘Ik hoop dat Mores op korte termijn voor alle toekomstige melders een goed bereikbare en veilige plek zal zijn.’

Hamer zegt overigens ook te snappen dat de oude bestuursleden wél banden met de cultuursector hebben. ‘Als reactie op MeToo is Mores.online opgericht door de sector zelf. Maar nu blijkt de vertegenwoordiging van de sector in het bestuur ook in het nadeel van het meldpunt te werken’, schrijft zij aan Uslu.

Omdat kennis vanuit de sector wel van belang is voor de werkzaamheden van het meldpunt, adviseert Hamer om die in te brengen door een raad van advies aan te stellen met betrokkenen vanuit verschillende sectoren die bij Mores zijn aangesloten.

De verdere professionalisering en toename van de werkzaamheden van Mores vragen volgens Hamer bovendien op den duur om een directeur die een werkorganisatie aanstuurt, maar daar moeten dan wel de financiële middelen voor beschikbaar zijn. De Regeringscommissaris vindt dat de overheid en de cultuur- en creatieve sector deze kosten moeten gaan dragen.

Staatssecretaris Uslu ‘gaat graag in overleg’ met de externe adviseur van meldpunt Mores over het advies van Hamer. ,,Op dit moment loopt de subsidie aan Mores nog door tot eind dit jaar”, aldus Uslu. ,,In de komende maanden moeten we bekijken wat nodig is om de periode vanaf 2024 goed vorm te geven.” Uslu prijst Hamer voor haar ‘goed doordachte’ advies en is ‘blij met de concrete aanbevelingen die daarin worden gedaan’.

Het eerste gesprek tussen Uslu en Mores over het advies van Hamer vindt volgende week plaats.

