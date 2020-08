Halve finale Slimste Mens vestigt kijkcijferrecord

Het vorige record stond op naam van de finale in januari 2019, toen 1,929 miljoen mensen zagen hoe econoom Peter Hein van Mulligen dat seizoen won. De Slimste Mens wordt al uitgezonden sinds 2012; afgelopen week werd de 500e uitzending aangetikt.



De grote finale van dit seizoen is vrijdagavond. NOS-coryfeeën Astrid Kersseboom en Jeroen Grueter en operazangeres Francis van Broekhuizen nemen het dan tegen elkaar op om de felbegeerde titel. Tijdens de halve finale, die gisteravond te zien was, versloegen Kersseboom en Van Broekhuizen cabaretier Jörgen Raymann. Grueter was sowieso verzekerd van een plek in de finale omdat hij de hoogste score van het seizoen behaalde.



Het twintigste seizoen wordt komend najaar opgenomen, heeft KRO-NCRV al bevestigd. Mogelijk zal jurylid Maarten van Rossem in die reeks voor het eerst sinds 1962 zingend te zien zijn. Een groep fans is op de website www.Doneeractie.nl een crowdfunding begonnen om de norse historicus aan zijn belofte te houden dat hij voor 10.000 euro karaoke zal gaan doen in de uitzending. Talkshowicoon Eva Jinek sprak gisteravond haar steun uit voor de actie.