Halina Reijn voelde zich 'sukkeltje' in Zweden

Halina Reijn (42) voelde zich niet direct op haar gemak op de set van de Zweedse serie Conspiracy of Silence , waarin ze een rol speelt. Alle afleveringen zijn in het Zweeds, behalve de scènes waar de Nederlandse actrice in zit en dat was soms erg lastig. ,,Het was of ik weer helemaal opnieuw moest beginnen."

,,Ik kwam daar aan en heb me werkelijk nog nooit zo'n brugpieper gevoeld", zegt Halina in De Telegraaf. ,,Alle acteurs kenden elkaar, het Scandinavische filmwereldje is net als dat van Nederland niet erg groot. En niemand weet daar wie ik ben, niemand stelde zich aan me voor. Ik voelde me zo'n sukkeltje. Het was een heel nederig moment en... dat was zó goed."

,,In het begin vertaalde iemand nog wel iets voor me, maar dat houd je natuurlijk niet lang vol in een discussie over de karakters van de personages. Verder waren ze heel aardig tegen me, hoor", aldus Halina. ,,Pas toen we begonnen met filmen, kon ik laten zien wat ik in huis heb. Het was alsof ik weer helemaal opnieuw moest beginnen."