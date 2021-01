Halina Reijn nuanceert uitspraken over acteerstop

,,Dat was misschien ook wel een beetje een pathetische mededeling”, zei Halina gisteravond in Op1. ,,Er zijn zo veel acteurs die zeggen: ‘oh ik stop, ik begin een schoenenwinkel’. Maar nee, ik voel dit nu heel erg.”



Halina maakte al haar regiedebuut met Instinct en was ook betrokken als creative producer van de tv-serie Red Light, waarvan volgende maand de eerste aflevering op NPO 1 te zien is. ,,Ik heb dit nu helemaal ontdekt en ook het regisseren en het schrijven. Ik vind dat fantastisch, ik wil me daar ook op toeleggen. Als je dat wilt, als je dat echt ambieert, moet je dat heel serieus nemen”, zo motiveert ze haar keuze om voorlopig niet te acteren.



,,En natuurlijk wie weet, over weet ik veel hoeveel jaar belt Ivo (van Hove, red.) en ga ik met veel plezier terug”, aldus Halina. ,,Ik geniet hier nu heel erg van. En ik ben natuurlijk heel erg dankbaar dat de mensen het mooi vinden.”



Overigens is Halina nog wel te zien in Red Light. De rol leverde haar in oktober al een Gouden Kalf op. Eind 2019 stond ze voor het laatst in de theaters in het stuk La Voix Humaine dat werd geregisseerd door Van Hove.