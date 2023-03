Hailey Bieber dankbaar voor steun Selena Gomez na bedreigingen

Hailey Bieber is dankbaar voor de oproep die Selena Gomez aan haar volgers deed om te stoppen met het sturen van bedreigingen naar Bieber. ‘Ik wil Selena bedanken dat zij zich heeft uitgesproken’, schrijft het model op Instagram. ‘De afgelopen weken zijn erg moeilijk geweest voor alle betrokkenen’. Gomez schreef vrijdag in haar Instagram Story dat Bieber haar heeft laten weten dat ze doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Er circuleren al langere tijd verhalen op sociale media over een zogenaamde ruzie tussen Bieber en Gomez. Die zou te maken hebben met de relatie die Selena Gomez eerder met Justin Bieber had. Volgens sommigen zou Hailey zich in die relatie gemengd hebben. Het model lijkt naar die verhalen te verwijzen in haar bericht. ‘Het zijn momenten als deze waarop socialemediaplatforms extreme verdeeldheid creëren.’

‘We moeten allemaal beter nadenken over wat we plaatsen en wat we zeggen’, vervolgt Hailey Bieber. ‘Uiteindelijk geloof ik dat liefde altijd sterker zal zijn dan haat en negativiteit.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: