Hadewych Minis neemt Eritrees vluchtelingengezin in huis

omdat ik het zeg 'Je kunt honderd keer iets zeggen tegen een puber, luisteren doen ze niet'

11:39 In de NTR-serie Omdat ik het zeg! volgt Hanneke Groenteman samen met Roué Verveer gezinnen met pubers. Wat viel mee en hoe ontroerd of verrast waren de makers? ,,Als ouder had ik minder in de gaten hoe leuk pubers ook kunnen zijn.”