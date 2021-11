Haar stem ging de wereld rond, maar actrice Reagan To mag zelf niet naar Squid Game kijken

Wie Squid Game gezien heeft, zal wellicht begrijpen waarom de ouders van de 10-jarige Reagan To niet willen dat hun dochter ernaar kijkt. De reusachtige pop leidt namelijk het kinderspel Red Light, Green Light. In de serie moeten de deelnemers naar voren sluipen terwijl de pop wegkijkt. Als Youngshee de deelnemers toch betrapt, worden ze op een brute manier neergeschoten. ,,Vlak voor die scène zette mijn moeder de televisie uit. Ik heb maar heel even mijn stem kunnen horen”, vertelt Reagan in de Australische ochtendshow The Morning. ,,Mijn oudere broer is veertien jaar en zelfs hij mag niet kijken”, gaat de actrice verder.



Reagan To kreeg de rol via een ander project. ,,Dat heette Sijipeuseu: The Myth, vertelt ze. ,,Dat was mijn eerste werk als stemactrice. Een paar weken later belde iemand van Netflix om te zeggen dat ze mij opnieuw wilden. Dat was dan voor Squid Game”, legt ze uit. ,,De regisseur vertelde me enkel dat ze Red Light, Green Light zouden spelen, en dat ik moest klinken als een kind én een robot-pop in één. Ik dacht dat ze gewoon een spelletje aan het spelen waren in het park. Ik heb niets gewelddadigs gezien.”



De ouders van de stemactrice hadden geen idee dat hun dochter te horen was in de populaire reeks, tot ze er zelf naar keken. ,,Ze hoorden me voor het eerst toen de serie al bezig was. Mijn vader vroeg ooit aan mijn moeder om samen naar Squid Game te kijken. Opeens viel het kwartje, ze zette de aflevering op pauze en zei: ‘Wacht even, dat is Reagan!’ En toen ze op internet mijn naam zag, kon ze haar ogen niet geloven.”



Hoewel Reagan dus amper iets van de serie heeft gezien, mocht ze zich wel speciaal voor Halloween verkleden als Youngshee. ,,Dat was toch al iets, hé”, glundert Reagan.