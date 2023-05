Haar jurken met hoge split laten zien waar Jutta Leerdam veel werk in heeft gestoken: haar benen

Organisa­tie songfesti­val: Aanpassin­gen Mia en Dion vallen binnen onze regels

Het was vrijdagavond een veel gestelde vraag op social media: een liedje aanpassen vlak voor het Eurovisie Songfestival, mag dat zomaar? Niet alles is toegestaan, maar de wijzigingen die Mia Nicolai en Dion Cooper hebben aangebracht in de Nederlandse inzending zijn akkoord, legt de Nederlandse wedstrijdleider uit.