Gwyneth Paltrow veranderde leven na coronadiagnose: ‘Cadeautje voor mijn lijf’

Ze vertelde dit in een livechat van haar lifestylemerk Goop. ,,Ik voelde me ontzettend moe, was wazig in mijn hoofd en kreeg last van ontstekingen in mijn lichaam. Toen ben ik naar de dokter gegaan om wat testen te doen en toen bleek ik het virus te hebben. Mijn arts vertelde me toen meteen dat het herstel van corona langer zou duren dan het geval is bij een ander virus”, aldus Gwyneth.