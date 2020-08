Gwyneth Paltrow over scheiding Chris Martin: We wilden niet falen

Monique Smit ging door heftige periode na bevalling zoon Noah: ‘Roze wolk? Hij was donker­grijs’

16:33 Vijf jaar geleden beviel Monique Smit van oudste zoon Noah maar pas nu doet ze een boekje open over hoe heftig de tijd na zijn geboorte voor haar was. In de podcast Podnataal van radiomaker Simone Wijnands vertelt de Volendamse openhartig dat de kleur van de wolk waarop zij zich bevond bij aanvang van het moederschap alles behalve roze was. ,,Ik heb me daar heel lang voor geschaamd.”