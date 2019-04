Gwen van Poorten: Toen Verena op Tinder zei dat ze trucker is, was het gelijk klaar

Naast een homofiele trucker, doet er deze keer voor het eerst een vrouw mee. ,,Een jonge chick, een frisse meid die nog niet zoveel ervaring met de liefde had en die mochten wij dan gaan helpen’', vertelt ze in de Ochtend Show to go. In nieuwe beelden van Trucker Zoekt Vlam is te zien hoe Verena stiknerveus is voor het datingavontuur. Gwen: ,,Ze heeft wel eens op Tinder gezeten, maar toen ze zei dat ze vrachtwagenchauffeur was, was het gelijk klaar.’’



Volgens Van Poorten is de opzet van de online show iets veranderd. ,,Na de speeddates kunnen de truckers kiezen met wie ze op vervolgdate gaan. Dat maakt het slagingspercentage een stuk hoger. Ik kan nog niets verklappen, maar er zijn zeker wel vlinders!’’