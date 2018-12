Gwen feestend het weekend in, Carolien verrast met kerstpakjes

Qmusic-nieuwslezeres en Ochtendshow to go-presentatrice Fien Vermeulen brengt haar volgers op pikante wijze op een dwaalspoortje. Want heeft ze op foute kersttruiendag haar hand in haar broek of gaat het hier toch om optisch bedrog? Volgens Fien, die we even om commentaar vroegen, heeft ze ‘gewoon’ haar hand in haar broekzak. ,,Haha, maar het lijkt er inderdaad op dat ik in het gezelschap van vijf mooie mannen iets anders doe.’’