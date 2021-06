Guus Meeuwis stelt zijn concerten in New York opnieuw een jaar uit

Hoewel over de hele wereld de komende maanden meer mogelijk lijkt nu het coronavirus op zijn retour is, vindt Meeuwis het niet verantwoord om nog langer te wachten met zijn besluit. Het is nog steeds te onzeker of de zanger en zijn fans in oktober op een verantwoorde manier naar New York kunnen reizen. Omdat ook die duizenden fans plannen willen maken voor de zomer en het najaar, kozen Meeuwis en zijn management er vroegtijdig voor de concerten (oorspronkelijk in oktober 2020) nogmaals een jaar uit te stellen.

Na de Royal Albert Hall in Londen en l’Olympia in Parijs wilde Meeuwis dolgraag New York als derde internationale wereldstad toevoegen aan zijn cv. De reden voor de oversteek was in eerste instantie de viering van zijn 25-jarig jubileum als artiest in 2020. Toen zijn eerste concert in New York binnen een dag was uitverkocht, plande hij er nog een tweede bij.