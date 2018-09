Guus Meeuwis staat op Koningsdag in Sydney

Modeblog­ger Chiara Ferragni geeft jawoord in vier peperdure trouwjur­ken

10:38 Met meer dan 14 miljoen Instagramvolgers en een jaarlijks inkomen van een paar miljoen euro, is de Italiaanse Chiara Ferragni van The Blonde Salad dé bekendste influencer ter wereld. Afgelopen weekend stapte ze in het huwelijksbootje met rapper Fedez (Federico Leonardo Lucia) en uiteraard was dat een groots gebeuren. De 31-jarige blondine droeg voor de gelegenheid maar liefst vier verschillende jurken, waaronder drie van Dior en één van Prada.