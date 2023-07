Guus Meeuwis op jouw bruiloft: het kan nu geregeld worden

Net als vorig jaar brengen Guus en Manon Meeuwis vandaag door in Portugal. Zonder jawoord, gasten of band, maar gewoon samen om te vieren dat ze een jaar getrouwd zijn. ,,Herinneringen ophalen aan een fantastische dag", zegt Guus Meeuwis (51), die op 2 juli 2022 samen met zijn vrouw tijdens de ceremonie volkomen verrast werd.

Volledig scherm Het bruidspaar Meeuwis op 2 juli 2022 in Portugal © Amanda Drost Photography

,,Jan Willem Roy was een van mijn getuigen en hij hield een speech, maar hij zei: ik kan dit niet zo goed vertellen als dat ik het kan zingen. Hij kreeg een gitaar aangereikt, de andere Jan-Willem (pianist Jan-Willem Rozenboom, red.) ging achter de piano zitten en vanuit de bosjes sprongen opeens René van Mierlo, Skiggy Rapz, Diggy Dex en Leo Alkemade tevoorschijn.”

Verbouwereerd

Ze zongen Mooier, een lied dat zonder medeweten van het bruidspaar speciaal voor deze dag was geschreven en live werd uitgevoerd. ,,We waren verbouwereerd, geëmotioneerd, zagen het totaal niet aankomen. Het was voor ons samen een fantastisch moment dat de sfeer van die dag typeerde. De band was aanwezig en we hebben het dezelfde dag nog wel een keer of tien gespeeld. Ik vond het zo mooi dat ik diezelfde dag al wist dat ik dit niet alleen voor onszelf zou houden. Ik heb het ook op mijn nieuwe album gezet en live gespeeld tijdens Groots met een Zachte G.”

De reacties op het lied waren positief, waardoor Meeuwis en zijn team gingen nadenken over meer opties. ,,Zo viel de opmerking: kunnen we een ander bruidspaar verrassen? Dat lijkt me heel erg leuk, iemand zo'n moment bezorgen als Manon en ik hebben gekregen. Vandaar de oproep. Een bruidspaar, een getuige, een gast, iedereen kan via Instagram meedoen door het liedje voor iemand anders te zingen in een story of een reel. Als je liever niet zingt, mag je ook de muziek van Mooier eronder gebruiken. Over twee weken kiezen we dan een paar uit dat we gaan verrassen, op voorwaarde dat de mensen die wel in het complot zitten de rest van de aanwezigen op de bruiloft niets vertellen, want het moet die dag wel helemaal om het bruidspaar draaien.”

Volledig scherm ‘De Getuigen’ verrassen Guus en Manon Meeuwis tijdens hun bruiloft op 2 juli 2022 in Portugal © Amanda Drost Photography

Het is wel handig als de bruiloft in kwestie niet gepland staat op bijvoorbeeld de dagen waarop Meeuwis volgend jaar zijn laatste Groots-reeks houdt. ,,Dat wel, want ik moet wel rekening houden met mijn agenda. En die van de Getuigen.” Dat gelegenheidscollectief krijgt het bruidspaar ook op bezoek. ,,Ik ben nu al benieuwd waar we terecht gaan komen. Of we meer gaan zingen dan één liedje? Dat weet ik nog niet, wij moeten de dag in elk geval niet gaan overnemen. Ik zie het als een cadeau aan ons dat ik nu mag doorgeven.”

