Guus Meeuwis kondigt zevende Groots met een zachte G-show aan

Het is toevallig dat Meeuwis het nieuws van zijn zevende show op vrijdag 7 juli deelt. ,,Gistermiddag, toen op kantoor de kogel door de kerk was voor de aankondiging van een extra show voor ‘Groots - De Laatste’, de zévende inmiddels, kwamen we erachter dat ik die bewuste zevende aan mag kondigen op de zevende van de zevende. Het is puur toeval - 777 staat volgens mij voor geluk - maar het onderstreept nog maar eens wat voor een ontzettend gelukkig man ik me voel dat ik dit nieuws mag brengen”, laat hij weten.