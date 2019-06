Guus Meeuwis geeft stadionconcert speciaal voor kids

Hitseries leggen oude wonden bloot: kernramp en onterechte veroorde­lin­gen

8:18 Twee series over waargebeurde drama’s in de jaren 80 domineren de gesprekken bij de koffieautomaat. When they see us vertelt het verhaal van de onterechte veroordeling van vijf zwarte jongeren in New York, Chernobyl behandelt de kernramp van 1986 in de toenmalige Sovjet-Unie.