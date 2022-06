Guus Meeuwis en zijn Manon geven elkaar dit weekend het jawoord in Portugal

‘In de zevende hemel en met hun hoofd in de wolken zijn ze druk bezig met de voorbereidingen’, aldus de woordvoerder. Het stel is niet bereikbaar voor commentaar. ‘Mochten ze zelf een update willen geven zal dit gebeuren via hun eigen socials.’

Meeuwis vroeg Meijers in 2019 ten huwelijk, maar wilde destijds niets kwijt over hun trouwplannen. Radio-dj Frank Dane vroeg hem eerder of de bruiloft in het buitenland of in Nederland is. Daarop reageerde Meeuwis cryptisch: ,,Het is overal, de liefde is overal.”