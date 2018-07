Guns 'n Roses transporteert Nijmegen even terug naar 1987

Not in this Lifetime heet de wereldtournee van Guns n’ Roses. 'Niet in dít leven'. Een verwijzing uiteraard naar de ruim 20 jaar durende vete tussen zanger Axl Rose (nu 55) en gitarist Slash (52). Een samenkomst? Dat zou wel na hun beider dood worden. De verbazing over de hereniging is inmiddels enigszins vervaagd. De 'once in a lifetime' van vorig jaar zomer in Nijmegen kreeg vanavond een herhaling op exact dezelfde locatie. De tournee loopt inmiddels - met een pauze van zes maanden - bijna 2 1/2 jaar, telt al ruim 150 concerten en leverde ruim 400 miljoen euro op. Er zijn familieruzies voor minder geld bijgelegd. In het niet uitverkochte, maar met zeker 45.000 fans gevulde Goffertpark werkte de herrezen hardrockformatie goeddeels dezelfde setlijst af als twaalf maanden terug. Die steunt - noodgedwongen, maar tot ieders opluchting - vooral op de eerste twee albums van de groep. Verder lezen na de foto

Nostalgie

Het monumentale debuut Appetite for Destruction kwam afgelopen week - digitaal opgepoetst - opnieuw uit en kreeg een ruime plek in de etalage van de nostalgie. Na de eerste gitaarriffs van Welcome to the Jungle was het in Nijmegen weer even 1987, de tijd dat stoere mannen lange haren droegen, zich niet schaamden die op te föhnen en leren broeken niet aan te slepen waren.



Op het veld ontaardde de hang naar het verleden soms in enigszins carnavaleske verkleedpartijen onder vriendengroepjes. Zo had boef aller boeven Axl Rose zijn zweetband, pilotenbril en Schotse kilt indertijd vast niet bedoeld.



Toch bleef er maar één kwestie echt belangrijk: komt de band in de buurt van het niveau van toen? Het antwoord was net als een jaar geleden een oorverdovend ja! Slash is nog steeds de stoïcijnse meester van de langgerekte gitaarsolo (met de drievoudige solo op November Rain als hoogtepunt) en Rose mag er met zijn botoxverslaving en Gerard Joling-tanden dan niet bijzonder rock-‘n-roll uitzien, zijn stem en rocksterrenposes vertonen weinig sleet.