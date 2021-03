Guido Weijers over kritische De Jonge na proefvoorstelling: ‘Poging tot sabotage’

Gisteren werd bekend dat circa een op de vijf bezoekers zich na de proefvoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht niet op corona heeft laten testen. Coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde dat voor de ‘effectiviteit van dit FieldLab-evenement’ niet goed en stelde dat hierdoor niet met zekerheid conclusies zijn te trekken over de proef.



Daar baalt Weijers van. ,,Gisteren was Hugo de Jonge, net als 100 procent van de achteraf geteste mensen bij ons Fieldlab-experiment, negatief. Gemiste kans voor Hugo, want er is alle reden voor positiviteit”, laat hij weten in een reactie aan deze site. ,,Hugo de Jonge presteert het om de fantastische resultaten negatief te spinnen. Dat is een poging tot totale sabotage van Fieldlab. We moeten natuurlijk niet nu oplossingen vinden voor een groot probleem. Dat is blijkbaar het laatste wat Hugo de Jonge nu wil zien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cabaretier legt uit dat 100 procent van de bezoekers vooraf is getest. ,,Een deel is ter plaatste zelfs met een steekproef voor een tweede keer getest en 80 procent heeft zich een week later nóg eens laten testen. Echter was dit geen verplicht deel van het onderzoek. Ook zijn bij geen enkele GGD overige besmettingen gemeld (van aanwezigen, red.). Al met al een prachtig resultaat”, concludeert Weijers, die gisteren in een bericht op Twitter de De Jonge uitnodigde voor een gesprek.

Volledig scherm Masterclass Geluk van Guido Weijers in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de voorstelling wordt onderzoek uitgevoerd door Fieldlab Evenementen. © Brunopress

Tevreden

Fieldlab Evenementen liet gisteren al weten wel tevreden te zijn met de opkomst bij de coronatest na de proefvoorstelling.

,,Ik begrijp dat minister De Jonge graag 100 procent deelname aan de test op dag vijf wil zien, maar heel eerlijk: wij zijn juist tevreden met een opkomst van bijna 80 procent bij een tweede test’’, reageerde Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen. ,,Die test mogen wij niet verplicht stellen. Het is een dringend verzoek aan mensen die de beloning reeds hebben ontvangen. Zij moeten uit het gehele land voor deze test naar één van de vier door ons aangewezen locaties in Nederland - nota bene alleen op de donderdagmiddag.’’



Binnenkort zijn er nieuwe Fieldlab-evenementen. De theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht, op zaterdag 20 februari, was er ook een in dat kader. De organisatie had er bij alle uitverkorenen op aangedrongen zich achteraf te laten testen. In aanloop naar de voorstelling werden vijf mensen positief getest. Die mochten daarom niet aanwezig zijn.



De show van Weijers was het tweede proefevenement van Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar ook de eerste waarbij weer meer dan dertig toeschouwers welkom waren.

Bekijk een video rond de voorstelling van Weijers: