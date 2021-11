Guido Weijers cancelt oudejaarsconference op RTL 4

Weijers (44) laat op Instagram weten teleurgesteld te zijn dat ‘de onzekerheid rondom Covid opnieuw roet in het eten gooit’. ,,Waar ik vorig jaar alle energie had me continu aan te passen, kies ik deze keer anders. Ik wil er 100 procent voor gaan of helemaal niet’’, luidt zijn korte verklaring.

Weijers nam de beslissing samen met RTL. Hij zegt dankbaar te zijn voor 'de ruimte’ die hij van de zender heeft gekregen. RTL laat in een reactie weten de keuze van Weijers ‘jammer’ te vinden maar het te respecteren. In de plaats van Weijers, die om 21.30 uur na een speciale aflevering van The Masked Singer stond geprogrammeerd, wordt nu de eindejaarsquiz De TV Kijker Van Het Jaar uitgezonden door een nog bekend te maken presentator. Deze show, waarin honderd kandidaten vragen moeten beantwoorden over televisiemomenten van het afgelopen jaar, zou oorspronkelijk op 27 december worden uitgezonden. Om 23.30 uur is te zien welke BN’ers in de The Masked Singer-pakken schuilgingen.