GTST-Sophie gaat voor sexy rockerslook, Arie gaat elke ochtend in ijsbad

Máxima draagt geel lintje op Wereld Suïcide Preventie Dag en herdenkt jongste zus

Koningin Máxima vraagt vandaag met een bericht op sociale media aandacht voor Wereld Suïcide Preventie Dag. In een bericht op Instagram schrijft de koningin dat zij vandaag een geel lintje draagt, wereldwijd een symbool voor bewustzijn over zelfmoordpreventie. De zus van Máxima maakte in 2018 een einde aan haar leven.

10 september