GTST komt met luisterboek als spin-off

Goede Tijden, Slechte Tijden krijgt een spin-off in de vorm van een luisterboek. Janine Elschot, gespeeld door actrice Caroline de Bruijn, lanceert vanavond in soapdorp Meerdijk het door haar geschreven luisterboek Kwaad Bloed. Fans kunnen het ook in het echt beluisteren.

Fans kunnen het verhaal beluisteren via Storytel, meldt RTL. Fictie en werkelijkheid lopen volgens de zender in elkaar over als heftige gebeurtenissen uit het boek dan ook nog eens in Meerdijk plaatsvinden.

De thriller Kwaad Bloed gaat over vier oude vrienden die na jaren weer bij elkaar worden gebracht nadat zij allen een rode envelop op de deurmat vinden. Al snel worden hun rustige levens overhoop gegooid. Het boek van Janine zet vervolgens Meerdijk op zijn kop wanneer, net als in het luisterboek, enkele GTST-personages ook een rode envelop ontvangen. Als er dan ook nog iemand in het boek wordt vermoord, is de vraag welke geliefde Meerdijker hetzelfde lot treft.

De eerste drie hoofdstukken van het luisterboek, ingesproken door Janine Elschot, staan vanaf de lancering in de serie op www.gtst.nl/kwaadbloed. De rest van het boek is te beluisteren via Storytel. Elk hoofdstuk eindigt met een cliffhanger, zoals de kijker ook gewend is van de serie.