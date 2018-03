GTST-Amir en Sjors hebben nu ook in het echt een relatie

Op het kiekje dat Alkan deelt ligt Melissa in zijn armen. De tortelduifjes kijken met een gelukzalig gezicht de camera in. ,,Wij zijn samen! Verliefd op haar", schrijft een trotse Alkan bij zijn bericht.



Alkan en Melissa zijn in GTST ook een setje, al verloopt hun relatie nu wat stroever door de komst van Amirs vrouw.



Het is niet de eerste keer dat de vonk is overgeslagen op de set van de populaire serie. Erik de Vogel en Caroline de Bruijn vormen al jaren een koppel, net als hun personages Ludo en Janine.