GTST-acteurs bezoeken graf Wik Jongsma en Guusje Nederhorst

Duizendste aflevering Utopia in kijkcijfer top 20

9:46 Dankzij de duizendste aflevering is het SBS-programma Utopia gisteren weer eens in de top 20 van de Stichting Kijkonderzoek beland. De realityshow trok 605.000 kijkers en was daarmee, na De Wereld Draait Door en het RTL Nieuws, het best bekeken programma in de vooravond.