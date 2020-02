Grootste Molloot maakt kans om mee op reis te gaan in nieuwe seizoen WIDM

Vorige week verscheen er een mysterieuze oproep online, waar in een fragment te horen was hoe een omroeper op Schiphol een vertraagde vlucht aankondigde. Fans van Wie is de Mol? speculeerden erop los: wát zouden de makers van het programma toch bedoelen met dat vreemde bericht? Een woordvoerder van de omroep wist de nodige spanning op te bouwen: ,,Maandag 24 februari", was het enige wat er gezegd werd.



Vandaag wordt duidelijk wat AvroTros precies bedoelde. Grote fans van het spelletjesprogramma kunnen zich aanmelden en kans maken mee op reis te gaan. Daar staat natuurlijk wel iets tegenover: de Molloten krijgen een test met 20 vragen over 20 seizoenen toegestuurd en moeten die foutloos zien te beantwoorden. Net als in het programma geldt: wie de test het best én het snelst maakt, wint.



Er staat de grote winnaar overigens een bijzondere reis te wachten. Tot aan de eerste executie reist, eet en slaapt de gelukkige winnaar waar de crew ook is. Zo ziet de Molloot met eigen ogen hoe het programma wordt gemaakt en hoe het er achter de schermen aan toegaat.