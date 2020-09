Groot verdriet voor Frans en Nicolette probeert op de kleintjes te letten

Bouw theater voor Britse Soldaat van Oranje stilgelegd vanwege coronacri­sis

8 september De bouw van een theater in Oost-Londen voor een Britse versie van Soldaat van Oranje - De Musical ligt al maanden stil, maar producent Fred Boot blijft hoop houden ergens volgend jaar alsnog met de hitmusical de oversteek te kunnen maken. Terwijl de staalconstructies ergens liggen opgeslagen, is de locatie in kwestie gebruikt als helikopterplatform naast een als noodhospitaal omgetoverd beursgebouw voor de coronacrisis.