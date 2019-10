Groot geld en kleine wonderen in India

Dit is de dag van het grote geld. Van miljoenen euro’s en miljarden Indiase rupees. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vliegen op deze woensdagochtend met het regeringstoestel van de Indiase hoofdstad New Delhi naar het zakencentrum van het land dat ze vijf dagen lang doorkruisen: Mumbai.



Op een cricketclub ontmoeten ze ceo's van voorname Indiase bedrijven die investeringen in Nederland overwegen. Daarna sjeezen ze door naar een luxe hotel aan de Marine Drive, waar ze op het dakterras een havenforum bijwonen met Nederlandse en Indiase bedrijven en overheidsinstellingen uit de maritieme sector.



Maar vanaf het vliegveld – ingeklemd tussen eindeloze slums, sloppenwijken – rijdt hun geblindeerde, zwarte Mercedes eerst naar één van de vele overbevolkte buurten van Mumbai; rijkste en armste stad van India in één. Het eerste onderdeel van het staatsbezoek in deze schizofrene metropool gaat over klein geld. En kleine wonderen. Tiny Miracles heet het project dan ook, dat de Nederlandse Lauren Meuter (43) hier opzette.



Vijftien jaar geleden kwam ze naar Mumbai voor het grote geld, als medewerkster van ABN Amro. Ze heeft haar leven omgegooid, is weg bij de bank en helpt nu vrouwen uit Mumbai. Ze werken in dit atelier, tussen de schijnbaar oneindige torenflats naaien ze juten tassen van de Rituals-keten en vouwen ze papieren vazen voor de cadeauwinkels van onder meer het Rijksmuseum en het Fries Museum, met bekende kunstwerken op de voorkant.



De vrouwen krijgen een eerlijk salaris, waarvan ze 60 procent direct ontvangen. De overige 40 procent gaat op aan zaken als pensioen, vaccinaties en geld voor opleidingen van de kinderen. Via een app kunnen ze QR-codes scannen als bewijs dat ze hun salaris ook voor deze doelen hebben aangewend.