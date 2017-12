Groot feest in Oldenzaal na winst van 'hun' Carlos: 'Held van heel Nederland'

Het was vanavond groot feest in Oldenzaal nadat bekend werd dat inwoner Carlos Platier Luna Expeditie Robinson 2017 won. ,,Hij was al de held van Hantei maar is dat nu van heel Nederland”, jubelt de voorzitter van de judoclub waar Carlos vaak kwam.

Het dak van het clubgebouw van Hantei gaat er bijna af als Carlos de laatste proef van Expeditie Robinson wint. ,,Fantastisch. Dit is geweldig'', roept voorzitter Gerrit Eissink van de Oldenzaalse judoclub. Hij heeft moeite zich verstaanbaar te maken in het thuishonk van Hantei, waar enkele tientallen leden een plekje hebben gevonden voor het grote tv-scherm aan de wand.



De hele avond is de spanning om te snijden in het thuishonk van Hantei. Mede-finalist stand-upcomedian Soundos El Ahmadi is duidelijk niet erg geliefd in Oldenzaal. ,,Ze had er al een hele poos geleden uit moeten vliegen.” YouTube-ster Kaj Gorgels kan op meer sympathie rekenen. Hij heeft het goed gedaan, maar kan niet op tegen de held van de club.

Dat weten vooral de jongste leden zeker. Ze mogen speciaal voor de finale van de tv-serie langer op blijven. Hoewel ze ook alle vorige afleveringen hebben gezien. “Soms hebben we het wel twee keer terug gekeken”, zegt Luna Loohuis (8).

Uithangbord

Net als haar vriendinnetjes kruipt ze bijna in het beeldscherm als op het onbewoonde eiland de eindstrijd met een katapult begint. Elke keer als Carlos met een kogel het doel raakt, klinkt er gejuich. Ook bij deze proef komen zijn kracht en discipline goed van pas. “Dat heeft hij mede te danken aan het judo. Hij is echt een uithangbord voor onze sport geworden”, verzekert Eissink, terwijl hij nauwlettend de verrichtingen van Carlos volgt.

Carlos Platier Luna (23) woont en traint sinds drie jaar in Heerenveen maar is nog regelmatig bij Hantei te vinden. ,,Hij is hier als snotaap begonnen en doet nog veel voor de club.” Een paar weken geleden verzorgde hij in Oldenzaal nog een judoclinic. Daar kwamen vijftig kinderen op af. ,,En veel jonge moeders”, stelt Eissink lachend vast. ,,Want hij is een charmeur, hè.” Bestuurslid Henk uit het Broek vult aan: ,,En hij is puur natuur. Heel spontaan en sociaal. Ook op tv is hij zichzelf.”

Fans door het hele land

Volledig scherm © Emiel Muijderman Carlos was al populair in Oldenzaal maar heeft door Expeditie Robinson nu door het hele land veel fans. Onder de leden van Hantei wordt gefluisterd dat hun held al in beeld is voor een baan als tv-presentator. Dat is wel iets dat hij zou ambiëren. Voorzitter Eissink gunt het hem van harte maar hoopt dat het niet alle tijd van Carlos zal opslokken. ,,We willen hem heel graag als trainer bij onze club. Dat kan hij goed. Niet alleen op topniveau, maar ook bij de kinderen. De clinics die hij geeft, doet hij nu ook in Robinson-stijl. In een van de uitzendingen heeft hij banaantjes gejat. Dat verwerkt hij in de clinics. Dan moeten partijen bij elkaar banaantjes pikken. Prachtig joh, dan gaat dat jonge spul los.”

Dat gebeurt helemaal aan het einde van de uitzending van Expeditie Robinson. ,,Jaaaaa. Super”, klinkt het als Carlos eindelijk voor de derde keer doel treft en daarmee de proef wint. Enkele leden vliegen elkaar in de armen. Terwijl Carlos in de tv-studio een champagnefles ontkurkt, worden in het clubgebouw van Hantei de glazen weer gevuld. Eissink kondigt direct een spoedvergadering aan van het bestuur, waarvan ook de vader van Carlos deel uitmaakt. ,,Dit gaan we nog een keer groots vieren. We maken daar een mooie huldiging van.”